pexels.com В Саратове 11-летнюю девочку высадили из маршрутки прямо в метель. При этом оплата за проезд была списана, причем трижды, пишет местное издания "Взгляд-Саратов" со ссылкой на мать школьницы.
Девочку высадили из маршрутки в метель и трижды списали оплату
Комментарии
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людмила пригарина
Люди так не поступают.
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11 час.
людмила пригарина
Если такие случаи есть, и мы это знаем, то разумно будет школьников перевозить бесплатно.
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11 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Как хочется посмотреть в глаза этому без душному человеку(если только можно назвать этим словом).Если бы не дай бог что-то случилось с этим ребёнком.Неужели не мог заплатить за эту девочку из пассажиров?До чего мы докатились,нет сердце вообще у людей.Как вас всех называть по сле этого?Догодайтесь сами.
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3 час.
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