Девочку высадили из маршрутки в метель и трижды списали оплату

Если такие случаи есть, и мы это знаем, то разумно будет школьников перевозить бесплатно.

ФЮ

Фаина Юсупова

Как хочется посмотреть в глаза этому без душному человеку(если только можно назвать этим словом).Если бы не дай бог что-то случилось с этим ребёнком.Неужели не мог заплатить за эту девочку из пассажиров?До чего мы докатились,нет сердце вообще у людей.Как вас всех называть по сле этого?Догодайтесь сами.