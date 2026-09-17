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Культуромания

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Более тысячи артистов выступили на церемонии закрытия Международного фестиваля молодежи

Более тысячи артистов выступили на церемонии закрытия Международного фестиваля молодежи

В четверг в Екатеринбурге завершил работу Международный фестиваль молодежи, который объединил 10 тысяч участников из 191 страны.

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