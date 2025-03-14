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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев забил 26-й гол в сезоне – «Коламбусу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 65 играх

Форвард «Вегаса» продлил результативную серию (2+2) до 3 игр, набрав 42-е (26+16) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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