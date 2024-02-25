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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае нарушители тишины заплатили 1,7 млн рублей штрафов

На Алтае нарушители тишины заплатили 1,7 млн рублей штрафов

За 2023 год административные комиссии рассмотрели 3,3 тысячи дел по этому нарушению В 2023 году жителям Алтайского края выписали более 1,7 млн рублей штрафов за нарушение тишины и покоя, сообщили в управлении юстиции региона.

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