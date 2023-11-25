Сумма просроченных кредитов по ипотеке у россиян достигла в октябре рекордных 76 млрд рублей

Объем ипотечных кредитов, по которым россияне допустили просрочку, увеличилась в октябре до рекордной величины, составив 75,6 млрд рублей, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные подсчетов «Скоринг-бюро».
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