Глава МИД ДНР Никонорова назвала разговоры о переговорах в Стамбуле преждевременными

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что разговоры о возможном проведении заседаний контактной группы по Донбассу в Турции являются преждевременными.
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