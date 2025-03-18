Связистка с Ямала подала заявку в кадровую программу для участников СВО

Любовь Салиндер из Тазовского района стала первой женщиной с Ямала, отправившейся на СВО связисткой. Вернувшись с передовой, она подала заявку на участие в программе «Герои Ямала», рассказал в соцсетях губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.