Связистка с Ямала подала заявку в кадровую программу для участников СВО

Любовь Салиндер из Тазовского района стала первой женщиной с Ямала, отправившейся на СВО связисткой. Вернувшись с передовой, она подала заявку на участие в программе «Герои Ямала», рассказал в соцсетях губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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