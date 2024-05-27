Чехия выиграла ЧМ по хоккею, Леклер взял Гран-при Монако, «Панатинаикос» победил в Евролиге, Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги и другие новости

Максим Комаров

Не знаю, как работает механизм премии «Герои РПЛ». Голосование общественное? Это многое объяснит лично мне. Ибо, «общественность» голосует по своим пристрастиям, объективности ждать не стоит. Лучшая иллюстрация - номинация сразу двух футболистов фксм - Максименко и Бабича:) Вратарь, ладно, несколько матчей весной выиграл лично он. Но Бабич?! Тюкавин, возможно, был лучшим. Хотя, на мой взгляд, самый цельный сезон провели наши - Дуглас Сантос и Нуралы Алип. Но тут разница в нюансах. А вот лучший тренер - Личка, это конфуз. Специалист проиграл золотой матч, не удивлюсь, если его вообще сейчас уволят.