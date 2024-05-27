1. Чехия выиграла домашний ЧМ-2024 по хоккею, победив в финале Швейцарию (2:0). Швеция взяла бронзу, обыграв Канаду (4:2), у которой 5 подряд поражений в матчах за 3-е место и первый с 2018 года турнир без медали.
Чехия выиграла ЧМ по хоккею, Леклер взял Гран-при Монако, «Панатинаикос» победил в Евролиге, Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги и другие новости
Комментарии
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Максим Комаров
Не знаю, как работает механизм премии «Герои РПЛ». Голосование общественное? Это многое объяснит лично мне. Ибо, «общественность» голосует по своим пристрастиям, объективности ждать не стоит. Лучшая иллюстрация - номинация сразу двух футболистов фксм - Максименко и Бабича:) Вратарь, ладно, несколько матчей весной выиграл лично он. Но Бабич?! Тюкавин, возможно, был лучшим. Хотя, на мой взгляд, самый цельный сезон провели наши - Дуглас Сантос и Нуралы Алип. Но тут разница в нюансах. А вот лучший тренер - Личка, это конфуз. Специалист проиграл золотой матч, не удивлюсь, если его вообще сейчас уволят.
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20 час.
Максим Комаров
Даже если исключить Дугласа и сравнивать только профильных защитников, то и тогда Бабич отнюдь не лучший. Нино/Эракович/Алип - тут любого выбирай. Или Тормена/Оласса. Даже Мойзес/Роша выглядели сильнее.
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17 час.
Максим Комаров
Пошла жара! Болельщики Лубянки обвиняют Паршивлюка в сдаче матча, не много, не мало
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14 час.
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