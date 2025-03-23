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ИЗВЕСТИЯ iz

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Эксперт дал советы решившим оформить банковскую карту ребенку россиянам

Эксперт дал советы решившим оформить банковскую карту ребенку россиянам

Родителям следует совместно с ребенком анализировать его расходы и даже доходы, и увязывать анализ с целями, которых он хотел бы достичь, рассказал «Известиям» 22 марта основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

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