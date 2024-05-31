Фестиваль национальных культур Нижегородского края проходит в Нижнем Новгороде

Фестиваль национальных культур Нижегородского края прошел в филармонии в Нижнем Новгороде. Сотни представителей разных национальностей, живущих на территории региона, собрались, чтобы показать своё искусство и раскрыть зрителям красоту народных песен, танцев, обрядов, национальной кухни и других культурных аспектов.