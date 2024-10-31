И как тут избежать закрытия заводов? Рабочие Volkswagen требуют повышения зарплаты, а VW утверждает, что её нужно снизить на 10%

В среду, 30 октября, компания Volkswagen обратилась к своим работникам с просьбой сократить заработную плату на 10%, заявив, что это единственный способ для крупнейшего в Европе автопроизводителя сохранить рабочие места и остаться конкурентоспособным, поскольку прибыль упала до трехлетнего минимума, а профсоюзы угрожают забастовками.