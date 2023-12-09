Путин поделился с ас-Сиси впечатлениями от своей поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился со своим египетским коллегой Абдул-Фаттахом Халилом ас-Сиси впечатлениями по итогам своей поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
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