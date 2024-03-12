Кто управляет НАТО?

Во всей этой медиа-шумихе с Макроном, папой римским, прибалтами и поляками скрывается главный момент - кто принимает решение о прямом участии войск в войне на Украине? Кто реальный субъект, обладающий волей и возможностью дать команду?Считается, что это коллективное решение, что в НАТО всё решается совместно, через согласование всех стран.
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