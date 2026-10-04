Серб, поляк, американец, финн: 7 иностранных актёров, которых мы привыкли считать своими

Иностранцев в российском кино давно не счесть. Кто-то приезжает на пару съёмочных дней и тут же уезжает домой, а кто-то остаётся на годы, учит язык, снимается без остановки — и из чужого постепенно становится своим.
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