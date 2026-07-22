Российские войска поразили следовавшие в порт Одесса суда с грузами для ВСУ

Российские военные высокоточным оружием и ударными беспилотниками поразили сухогруз и морское судно типа балкер, которые доставляли грузы для Вооружённых сил Украины в порт Одесса, заявили в Минобороны России.
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