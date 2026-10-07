В Ростове отремонтируют проезд за 9,9 млн рублей

Подрядчику предстоит отремонтировать проезд возле домов № 116Б–124Б–124Д–124И в Первомайском районе Ростова-на-Дону, а завершить работы необходимо не позднее 15 ноября 2026 года.
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