Ракеты «Ярс», способные нести ядерное оружие, встали на охрану Москвы

Россия входит в число ведущих стран с крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия. По данным Министерства обороны России, ведомство загрузило новую межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» в шахту к юго-западу от Москвы.
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