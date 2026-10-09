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«Они просто все меня ненавидели»: Чадов вспомнил поцелуй с Жанной Фриске

«Они просто все меня ненавидели»: Чадов вспомнил поцелуй с Жанной Фриске

45-летний Алексей Чадов признался, что сильнее всего волновался из-за сцены поцелуя с Жанной Фриске, а после выхода «Дозора» мужчины, по его словам, его ненавидели.

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