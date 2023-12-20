Аэропорт Пекина «Дасин» не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отменила рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за того, что китайская сторона отказала компании в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, несмотря на готовность перевозчика оперативно выполнить их.
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