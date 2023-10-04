БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем Залужный приказал 37-й и 38-й ОБрМП взять остров Казацкий на Днепре

Зачем Залужный приказал 37-й и 38-й ОБрМП взять остров Казацкий на Днепре

Враг создал мощный кулак из 13 тысяч штыков, чтобы через Новую Каховку рвануть на Крым Александр Ситников Фото: XinHua/ Global Look Press Заявление о том, что укровермахт якобы контролирует половину Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), опроверг американский Институт изучения войны (ISW).

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