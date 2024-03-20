Ещё один алкомаркет ближе к вашему дому) И плеснётся радость синим краем, Мир вдруг встанет радостно - цветным, Мир пустой, вдруг встанет обитаем, Мой Бристоль и радостно мне с ним!😂.
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Ещё один алкомаркет ближе к вашему дому) И плеснётся радость синим краем, Мир вдруг встанет радостно - цветным, Мир пустой, вдруг встанет обитаем, Мой Бристоль и радостно мне с ним!😂.