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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

3 подписчика
Ещё один алкомаркет ближе к вашему дому)

Ещё один алкомаркет ближе к вашему дому) И плеснётся радость синим краем, Мир вдруг встанет радостно - цветным, Мир пустой, вдруг встанет обитаем, Мой Бристоль и радостно мне с ним!😂.

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