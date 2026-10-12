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Татар-информ

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Врач объяснила, как отличить осеннюю хандру от заболевания

Врач объяснила, как отличить осеннюю хандру от заболевания

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала, как отличить осеннюю хандру от болезни.

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