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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 1

Пятидесятые. Как много здесь, родившихся в это десятилетие?. По крайней мере, лично я именно родом оттуда.

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Николай Петров
Постановочные, пропагандистские фото на 90%.
Ирина52
Отец с друзьями
Ирина52
будущий профессор)))) Книги в доме были главной ценностью. ДЛЯ ВСЕХ...Даже я по словам мамы затихала РЯДОМ С КНИГАМИ)))
Ирина52
Фото реальные. Могу добавить из личного архива.Я и мама на прогулке.1955.
Жанна Чешева (Баранова)
Фото прекрасные, Ирина. Я вообще не понимаю слово - постановочные. Практически все фото являются постановочными - люди наряжись, даже когда просто шли в магазин, а уж сфотографироваться - тем более, ведь раньше хотели хорошо выглядеть, а не как сейчас - хоть как, лишь бы выделиться, даже если это человека уродует... Плохо то, что платформа теперь уменьшает фотки в комментариях очень сильно, если вы пришлёте мне их на почту, я размещу их в более-менее нормальном разрешении прямо в следующей теме. Адрес сейчас кину Вам в личку. Буду ждать. Спасибо за фото. Планирую и свои фотки разместить тоже)))

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