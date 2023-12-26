Продюсер «Нулевого пациента», «Цикад» и «Триггера» Александра Ремизова — о своей главной страсти — кино.
Продюсер, сценарист и режиссер Александра Ремизова — о роли кино в жизни человека
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
Уважаемая Александра, мне понятен Ваш интерес к кино, восторг от встречи с чем-то новым и необыкновенным, что должно привести и зрителя в этот восторг. Но, к сожалению, зритель давным-давно не испытывает никакого восторга от многочисленных сериалов. в которых бегают манекены с пистолями и автоматами, а красотки (все на одно лицо -- наверное, у них один хирург) дарят им любовь самым примитивным способом. Короче, нет у нас "кина". А ведь кино по предназначению принадлежит большая задача -- воспитать ЧЕЛОВЕКА!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии