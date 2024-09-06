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Макгрегор заявил о невозможности перехвата ракет РФ после удара по Полтаве

Макгрегор заявил о невозможности перехвата ракет РФ после удара по Полтаве

Разгром украинского военного института под Полтавой стал главной темой последних дней. На фоне этой катастрофы для Вооруженных сил украинского государства в Соединенных Штатах Америки сделали емкое заявление о нашей стране и возможностях российской армии.

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