Таня, вот ты и договорилась - против тебя возбудили уголовное дело

Владимир Петросов

Лазарева совсем не виновата, что такая. Нынешний её образ целиком и полностью слепило телевидение. Это мерзкие телевизионные начальнички позволили ей подумать, что она какая-то телезвезда, авансом забросали её гонорарами, сказали ей, что она юмористка, телеведущая, закрывали глаза на её попойки. В результате имеем то, что имеем. Банальная пустышка в виде пряника, мнит из себя торт. И таких как она на ТВ, теледив и юмористов, вагон и маленькая тележка. Ко всем её "достоинствам", она ещё и тупая. Казалось бы, "знай свой шесток". Молчи в тряпочку, пока тупое телевизионное начальство тебе отстёгивает дармовое бабло. Ан нет. Она же "телезвезда", народ должен к ней прислушиваться и мусолить её "точку зрения".