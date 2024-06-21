Театр абсурда
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Театр абсурда

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Таня, вот ты и договорилась - против тебя возбудили уголовное дело

Таня, вот ты и договорилась - против тебя возбудили уголовное дело

Ну им всё кажется, что хиханьки да хаханьки. Что можно говорить, что на ум взбредёт, особо не следя за словами - и ничего им за это не будем.

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Комментарии
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Vasil Cornev
Таких сук нужно вешать, или травить как тараканов!
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17 час.
Владимир Петросов
Лазарева совсем не виновата, что такая. Нынешний её образ целиком и полностью слепило телевидение. Это мерзкие телевизионные начальнички позволили ей подумать, что она какая-то телезвезда, авансом забросали её гонорарами, сказали ей, что она юмористка, телеведущая, закрывали глаза на её попойки. В результате имеем то, что имеем. Банальная пустышка в виде пряника, мнит из себя торт. И таких как она на ТВ, теледив и юмористов, вагон и маленькая тележка. Ко всем её &quot;достоинствам&quot;, она ещё и тупая. Казалось бы, &quot;знай свой шесток&quot;. Молчи в тряпочку, пока тупое телевизионное начальство тебе отстёгивает дармовое бабло. Ан нет. Она же &quot;телезвезда&quot;, народ должен к ней прислушиваться и мусолить её &quot;точку зрения&quot;.
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17 час.
AV
Andrey Volk
Редкосная мразь.
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17 час.

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