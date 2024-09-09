Политика как он...
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Политика как она есть

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Симонян заявил, что власти Армении не ведут «антироссийскую кампанию»

Симонян заявил, что власти Армении не ведут «антироссийскую кампанию»

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Комментарии
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Александр Т
Да отпустите вы уже этих долгоносиков пусть валят в свою Гейропу  турки с азерами им быстро мозги вправят.
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19 час.

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