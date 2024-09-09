Симонян заявил, что власти Армении не ведут «антироссийскую кампанию»

Ереван не ведет «антироссийскую кампанию», заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Политик задался вопросом, превратится ли в кампанию против него ситуация, в которой он нападет на сограждан, а они будут сопротивляться.
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