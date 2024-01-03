Стало известно, какое предсказание до 2032 года дал знаменитый индийский мальчик Ирэн ОрлонскаяВ свежем интервью для программы «Прямой эфир» на канале «Россия», известный индийский пророк Абигья Ананд поделился своими прогнозами на 2024 год и некоторые события до 2032 года.