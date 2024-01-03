Стало известно, какое предсказание до 2032 года дал знаменитый индийский мальчик Ирэн ОрлонскаяВ свежем интервью для программы «Прямой эфир» на канале «Россия», известный индийский пророк Абигья Ананд поделился своими прогнозами на 2024 год и некоторые события до 2032 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии