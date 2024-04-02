Комнатное растение Лея (Leea)

Растение названо в честь шотландского садовода XVIII в. Джеймса Ли. Родина - Бирма. Хотя этот красивый декоративный кустарник выращивают главным образом ради его изящных продолговатых ланцетовидных листьев, мелкие цветки, собранные в зонтичные соцветия, также смотрятся весьма декоративно.
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