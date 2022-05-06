Выпускные в школах Новосибирска разрешили провести впервые за пандемию

В школах Новосибирска в 2022 году впервые с начала пандемии проведут выпускные вечера. Их разрешили провести, но единого общегородского выпускного бала не будет, уточнил начальник Департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
В школах Новосибирска в 2022 году впервые с начала пандемии проведут выпускные вечера. Их разрешили провести, но единого общегородского выпускного бала не будет, уточнил начальник Департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
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