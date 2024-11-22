Полпред Жога обсудит на совещании в Екатеринбурге проблемы, связанные с СВО

Кроме того, в его планах встреча с Медведевым и визит на оборонный заводОбсудить с руководителями регионов УрФО проблемы, связанные со спецоперацией, планирует сегодня, 22 ноября, в Екатеринбурге, полпред президента России в Уральском Федеральном Округе Артём Жога.