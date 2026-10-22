Завершился прием заявок на участие в программе «Инициативное бюджетирование». Поступившие предложения горожан по преображению дворов и общественных территорий в ближайшее время рассмотрит специальная комиссия.
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