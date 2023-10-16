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«Сильная апатия настигла, даже депрессия. Это был самый тяжелый психологический период в карьере». Савосин о травме в сезоне-2019/20

– Были ли у вас вообще переломные моменты в жизни? – Один раз я пропустил почти сезон из-за травмы: на ноге был воспален нерв.

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