Бэйл может перейти в клуб АПЛ или Чемпионшипа, если Уэльс выйдет на ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить в одном из клубов АПЛ или Чемпионшипа. Как пишет Sky Sports, футболист, срок действующего контракта которого с «Мадридом» истекает летом, может подписать краткосрочное соглашение с клубом АПЛ или Чемпионшипа, если сборная Уэльса выйдет на ЧМ-2022.
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