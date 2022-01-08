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Бэйл может перейти в клуб АПЛ или Чемпионшипа, если Уэльс выйдет на ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить в одном из клубов АПЛ или Чемпионшипа. Как пишет Sky Sports, футболист, срок действующего контракта которого с «Мадридом» истекает летом, может подписать краткосрочное соглашение с клубом АПЛ или Чемпионшипа, если сборная Уэльса выйдет на ЧМ-2022.

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