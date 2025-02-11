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По данным Bloomberg, Китаю предлагают российскую нефть по сниженным ценам

По данным Bloomberg, Китаю предлагают российскую нефть по сниженным ценам

Китайским нефтеперерабатывающим заводам предлагают партии российской нефти ВСТО по более низким ценам, поскольку растущая обеспокоенность по поводу санкций США увеличивает логистические и административные препятствия, отпугивая покупателей.

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