По данным Bloomberg, Китаю предлагают российскую нефть по сниженным ценам

Китайским нефтеперерабатывающим заводам предлагают партии российской нефти ВСТО по более низким ценам, поскольку растущая обеспокоенность по поводу санкций США увеличивает логистические и административные препятствия, отпугивая покупателей.
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