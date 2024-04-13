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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» одержали 54-ю победу в этой НХЛ и обновили клубный рекорд – в сезоне-2014/15 было 53

Команда под руководством Питера Лавиолетта одержала победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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