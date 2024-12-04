Эмир Кустурица заявил на Украине устраивают пытки над священниками

Режиссер высказался о фильме «Люди Христовы. Наше время» «Люди Христовы. Наше время» — это документальная картина того, что происходит с православием на Украине, где устраивают пытки над священниками, рассказал в интервью ТАСС кинорежиссер Эмир Кустурица.