Эмир Кустурица заявил на Украине устраивают пытки над священниками

Режиссер высказался о фильме «Люди Христовы. Наше время» «Люди Христовы. Наше время» — это документальная картина того, что происходит с православием на Украине, где устраивают пытки над священниками, рассказал в интервью ТАСС кинорежиссер Эмир Кустурица.
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