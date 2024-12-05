Около 2000 боевиков ликвидировано в Сирии в результате совместных действий сирийских и российских военных

Как сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на сирийские источники, до 2000 террористов, которых на Западе называют оппозицией, были уничтожены на севере страны за последнюю неделю в результате совместных ударов, нанесенных сирийскими военными и их российскими союзниками.