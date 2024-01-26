Врач ЛОКБ дала рецепт напитка из лимона, который укрепит иммунитет и поможет при ОРВИ

Если вы едите лимон с кожурой, то точно делаете это не зря. Ведь в ней помимо воды, эфирных масел и пищевых волокон содержатся: кальций, железо, магний, фосфор; калий, цинк, натрий, медь, селен; витамин С, тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, витамины А и Е.