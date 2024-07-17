БФУ: миллионы лет назад в Калининграде росли пальмы, секвойи и древние дубы

Исследование российских палеонтологов показало, что около 35–30 миллионов лет назад территория нынешней Калининградской области представляла собой настоящие субтропики с пышной вечнозеленой растительностью.
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