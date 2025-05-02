Кислотные дожди в России: мифы, реальность и стоит ли бояться неба Ирина ВальковаКогда мы слышим словосочетание «кислотный дождь», воображение рисует апокалиптические картины: едкая влага разъедает крыши машин, убивает растительность и грозит серьезными последствиями для здоровья.