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Нефть подскочила почти на 3% после американского удара по иранскому острову Ларак

Нефть подскочила почти на 3% после американского удара по иранскому острову Ларак

Нефть дорожает почти на 3% на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном. Поводом для роста котировок стала информация об ударе американских военных по иранскому острову в районе Ормузского пролива и последующих ответных действиях Тегерана.

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