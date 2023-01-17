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Херсонские ждуны на освобождённой территории сидят на мешках с гривнами

Херсонские ждуны на освобождённой территории сидят на мешках с гривнами

На рынках Херсонской области мешками изымают гривну, приготовленную для оказания помощи ВСУ. Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в прямом эфире на канале «Крым24» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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