Херсонские ждуны на освобождённой территории сидят на мешках с гривнами

На рынках Херсонской области мешками изымают гривну, приготовленную для оказания помощи ВСУ. Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в прямом эфире на канале «Крым24» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
На рынках Херсонской области мешками изымают гривну, приготовленную для оказания помощи ВСУ. Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в прямом эфире на канале «Крым24» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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