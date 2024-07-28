Посвященный битве при Молодях фестиваль «Гуляй город» прошел в Чехове

Более 51 тысячи гостей приняли участие в фестивале «Гуляй город», посвященном Молодинской битве. Организатором мероприятия выступило правительство Московской области и администрация городского округа Чехов.
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