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Глава МИД Франции назвал победу АдГ на выборах «предательством духа Европы»

Глава МИД Франции назвал победу АдГ на выборах «предательством духа Европы»

Главу МИД Франции Барро чрезвычайно расстроила и даже в некоторой степени обескуражила победа немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в земле Саксония-Анхальт.

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Svetlana Kuzmina

Это не АдГ "неонацисты", а те, кто сейчас у власти в Европе. Достаточно посмотреть что творит Воровка фон дер Лгунья и каждому нормальному жителю Европы становится понятно кто ими руководит, т.ч. Барро и Макрона ждёт та же участь, что и Мерца.