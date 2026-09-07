Главу МИД Франции Барро чрезвычайно расстроила и даже в некоторой степени обескуражила победа немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в земле Саксония-Анхальт.
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Это не АдГ "неонацисты", а те, кто сейчас у власти в Европе. Достаточно посмотреть что творит Воровка фон дер Лгунья и каждому нормальному жителю Европы становится понятно кто ими руководит, т.ч. Барро и Макрона ждёт та же участь, что и Мерца.