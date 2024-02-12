В Феодосии полицейские помогли вернуть домой заблудившуюся пенсионерку

В Феодосии полиция помогла вернуть домой пенсионерку, страдающую от проблем с памятью. Пользователь социальной сети опубликовал фотографию пожилой женщины, которая сидела в подъезде одного из домов по улице Федько.
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