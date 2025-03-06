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Военное обозрение

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Ракетные корветы типа «Shahid Soleimani» Ирана

Ракетные корветы типа «Shahid Soleimani» Ирана

Ракетные корветы типа «Shahid Soleimani» имеют несколько нестандартную для боевых кораблей конструкцию — катамарана, хотя их аналоги имеются во флотах США, КНР, КНДР и Тайваня.

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