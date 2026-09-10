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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов о выходе в полуфинал US Open на отказе Блокса: «Всегда хочется доиграть матч до конца, чтобы победа чувствовалась немного слаще»

Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал US Open . Россиянин прошел Александра Блокса – 6:3, 7:5, 3:2, отказ.

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