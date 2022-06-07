В рамках акции «Безопасное лето» сотрудники Госавтоинспекции посетили Центр материнства и детства в Приморском крае

В рамках Всероссийской акции «Безопасное лето» сотрудники Госавтоинспекции Владивостока посетили Центр материнства и детства во Владивостоке.

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