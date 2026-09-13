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Царьград

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МЧС предупреждает о беспилотной опасности в западной части Крыма

МЧС предупреждает о беспилотной опасности в западной части Крыма

МЧС России сообщило о беспилотной угрозе в Крыму, особенно в западных регионах. Спасатели призвали жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям, размещенным на платформе "Макс".

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