МЧС предупреждает о беспилотной опасности в западной части Крыма

МЧС России сообщило о беспилотной угрозе в Крыму, особенно в западных регионах. Спасатели призвали жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям, размещенным на платформе "Макс".
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